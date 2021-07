Tales of Arise revient parler combats et rendu

Le trio derrière le futurrevient avec une deuxième vidéo spéciale pour présenter les atouts de ce nouvel épisode qui devra poser les bases de l'avenir, avec tout d'abord un système de combat voulu « plus accessible » mais sans tomber dans le bourrinage, preuve avec de nouvelles features d'esquive & contre, mais aussi sur le plan graphique avec notamment un peu plus de « vie » (et donc d'animations dans la gestuelle et les visages) pour les différents protagonistes principaux.Il faudra néanmoins malgré le retard continuer à faire dans le cross-gen aussi bien coté PlayStation que Xbox (sans oublier le PC), avec une sortie programmée le 10 septembre.