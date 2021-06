Avatar : le dernier One More Thing d'Ubisoft

C'était le « One More Thing » de cette année pour Ubisoft même si pour le coup, on en connaissait l'existence depuis 4 ans :a enfin commencé à se dévoiler qui, « promis », tourne ici avec le moteur du jeu ce qu'on attendra de vérifier en temps voulu après les coups deetAu moins, on parle d'un produit purement Next Gen ce qui sera donc une première pour Ubisoft, et reste aussi à savoir si la promesse d'une sortie courant 2022, donc en même temps que le deuxième des cinq films de James Cameron.