Far Cry 6 : du Blood Dragon et le retour des anciens méchants pour le Season Pass

Sans avoir eu besoin de revenir sur le gameplay vu la grosse présentation il y a quelques semaines,ne s'est néanmoins pas refusé un rappel de son existence avec une vidéo extrait pour bien mettre en avant Anton Castillo, le grand méchant de cet épisode, incarné comme chacun sait depuis longtemps par l'acteur Giancarlo Esposito.Mais le plus important, et justement en parlant de « méchant », ce fut la présentation du Season Pass qui verra le retour des vilains des épisodes 3, 4 et 5, tous jouables dans une expérience « roguelite » parce que pourquoi pas. Season Pass qui intégrera d'ailleurs également le très sympaquand on espérait plutôt une tentative inédite sur le sujet.Prévu le 7 octobre sur PC et en cross-gen sur PlayStation et Xbox.