Riders Republic déboulera à la rentrée

A peine quelques jours avant, Ubisoft lancera (le 2 septembre donc) sa fameuse nouvelle expérience purement multi qu'est, attendu de base pour ce printemps avant quelques changements de plans pour des raisons de Covid et parce que l'éditeur a compris qu'il ne fallait plus sortir de projets dans la grande précipitation.Bref, cinq minutes de présentation pour découvrir les folies de ce jeu où pourront s'enchaîner des épreuves en 6V6 jusqu'à atteindre 64 bourrins prêts à tout pour gratter des étoiles de style. Et bien entendu, ce sera un jeu à service donc attendez vous à une masse de contenu en post-launch pour entretenir la flamme pendant des mois voire davantage.