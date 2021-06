Arietta of Spirits se dévoile pour les nostalgiques

A croire que c'est fait exprès mais voici un deuxième Zelda-like pour la route, évidemment toujours tiré de la scène indépendante avec, un projet qui ne souhaite aucunement cacher ses inspirations où nous incarnerons ici Arietta, une jeune demoiselle qui voulant retrouver la trace de sa grand-mère disparue va acquérir le don de pouvoir visualiser et parler avec les esprits de cette étrange île.La sortie est prévue dans les semaines à venir (cet été globalement) sur PC, PS4, One et Switch avec d'ailleurs deux éditions physiques, mais uniquement sur PS4/Switch : l'une à 34,99€, l'autre en collector à 59,99€ pour les nostalgiques des box Snes.