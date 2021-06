Hunt the Night : tiens, un nouveau Zelda-like

Toujours dans le cadre du Guerilla Collective, jetons un œil à, donc un Zelda-like comme il en existe déjà plusieurs tonnes dans la scène indépendante mais qui a une gueule suffisamment sympa pour que l'on s'attarde sur son sujet.Donc un trailer, forcément, pour ce titre qui nous fera incarner un des « Stalkers », nom donné aux trop rares humains pouvant plus ou moins contrôler le pouvoir des ténèbres afin de faire une sorte de retour à l'envoyeur pour sauver le monde à rythme régulier.Monde plus ou moins ouvert, énigmes, upgrades, donjons, quêtes annexes… Bref, le cahier des charges semble rempli et on va maintenant en attendre une date de sortie (PC, PS4, One, Switch).