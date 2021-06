Un peu de gameplay pour Evil Dead : The Game

profite aussi de cette période E3 pour avoir droit à une première présentation de gameplay pour ce qui sera, on le rappelle, un habituel jeu multi asymétrique, à savoir plus exactement un groupe de quatre joueurs prêts à incarner quelques unes des stars de la franchise (dont Ash évidemment), le tout face à des vagues de streums vomis par les enfers dont le Kandarian, ce dernier étant incarné par un cinquième joueur.Bref vous avez compris le principe qui a parfois donné des succès d'estime, parfois non (vous vous souvenez de?) et on verra bien ce que cela donne d'ici la fin d'année, sur toutes les machines du moment.