House of Ashes se positionne pour Halloween

Oserait-on dire que c'était signé d'avance en apprenant que Bandai Namco et Supermassive vont bien évidemment profiter de la prochaine période Halloween pour placer, troisième chapitre de la saga « The Dark Pictures » avec donc un lancement annoncé pour le 22 octobre (PC, PS5, SX, PS4, One).Si vous n'avez pas encore tenté, on rappellera que chacun des épisodes propose une histoire totalement indépendante les unes des autres avec un casting à chaque fois renouvelé ou le principe est le même : une pure aventure narrative faite de choix où tout le monde peut survivre ou mourir.