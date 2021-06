Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown est disponible, accompagné de son premier DLC

Lancé aujourd'hui exclusivement sur PS4 (mais aussi PS5 du coup) avec proposition d'entrée dans le PlayStation Plus et le PlayStation Now,est accompagné d'un « Legendary Pack » qui coûtera 9,99€ pour les plus fans.Un (premier) DLC présenté dans la vidéo ci-dessous, proposant 19 costumes, environ 2000 éléments de personnalisation mais aussi des modèles 3D old-school, chose que l'on retrouvera également pour les différentes arènes. Bonus et non des moindres : 180 musiques couvrant l'intégralité de la franchise sont également au programme.