Observer System Redux va avoir sa version boîte, et un petit retour sur PlayStation 4 et Xbox One

Déjà disponible depuis novembre dernier sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, avec un petit patch depuis,va tenter d'attirer un public un poil plus large avec des versions PlayStation 4 et Xbox One de dernières minutes, prévues le 16 juillet prochain.Dans les grandes lignes, on y trouvera donc les améliorations en terme de gameplay et les ajouts de contenu, mais évidemment pas les détails techniques « New Gen » comme le Ray Tracing. Bonus : une version boîte (incluant l'OST et un artbook) sortira à la même date sur les supports précités, mais aussi sur PS5 & SX.