KOF XV : la team Art of Fighting au complet

Léger coup d'accélérateur pour le casting dequi compte désormais 17 combattants avec deux nouveaux annoncés simultanément, donc Ryo Sakazaki et Robert Garcia, permettant de composer la Team « Art of Fighting » avec King pour compléter le trio.- Shun'ei- Benimaru Nikaido- Meitenkun- Terry Bogard- Andy Bogard- Joe Hisashi- Chris- Yashiro Nanakase- Shermie- Kyo Kusanagi- Iori Yagami- Chizuru Kagura- Ryo Sakazaki- Robert Garci- King- Mai Shuranui- Yuri SakazakiEt non, toujours pas de date (hormis « 2021 ») ni de supports annoncés pour l'instant.