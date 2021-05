Biomutant : deux nouvelles vidéos dont du gameplay

Après un petit trailer refilé dans la matinée,revient déjà avec quelque chose de plus conséquent via le site Game Informer qui propose deux grosses vidéos, la première permettant de faire le point sur la personnalisation de notre avatar, la deuxième étant tout simplement un nouvel aperçu de gameplay.De quoi préparer les intéressés par cette toute nouvelle licence de THQ Nordic avant le lancement signé pour le 25 mai, donc bientôt, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.