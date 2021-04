Chernobylite : trailer et fenêtre de sortie

Plus de deux ans après son annonce, le « survival-horror RPG »prépare enfin sa sortie sur PC, PlayStation 4 et Xbox One pour courant juillet, sachant que des versions PlayStation 5 et Xbox Series arriveront plus tard (mais toujours cette année) et que les plus pressés peuvent tenter l'actuelle version Early Access sur Steam et GOG pour 29,99€.Et pour ceux qui n'ont pas suivi le projet, ça se passe évidemment à Tchernobyl avec une grosse dose de survie et de la SF, pour une expérience tournant sous l'Unreal Engine 4 en complément des technologies maisons de scan 3D dont nous avions eu un aperçu en 2018 avec