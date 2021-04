Granblue Fantasy Versus : Eustace disponible

Arc System Works vient de signaler avoir publié en un seul jet les MAJ 2.50 et 2.51 de, la première servant notamment à la mise en ligne du nouveau personnage jouable (Eustace), toujours au prix de 6,99€ et incluant quelques bonus dont un avatar du personnage pour le lobby, tandis que la deuxième se charge elle d'apporter divers correctifs autant au niveau des bugs que des textes.Disponible sur PC via Steam ainsi que sur PS4 (et PS5 via la rétro),s'est vendu à plus de 450.000 unités depuis sa sortie.