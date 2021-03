Le tout nouveau Pinball FX sortira bien cette année, et sur tous les derniers supports

Accompagné d'un teaser qui ne sert strictement à rien pour quiconque a touché à un flipper au moins une fois dans sa vie, le dernier communiqué de Zen Studios nous annonce que le nouveauarrivera fin d'année, et sans aucune surprise sur toutes les dernières machines du moment, donc PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.C'est tout pour le moment donc on revient rapidement sur le fait, si vous aviez loupé l'annonce en janvier, que ce nouvel épisode s'annonce comme le plus complet à ce jour aussi bien dans son mode carrière que sa volonté de pousser le multi (event, tournoi, ligues…) sans oublier un lourd suivi de routine et, la petite surprise, un mode Battle Royale dont on attend encore la présentation.