Rocket League arrive sur mobile (en 2D !)

Cela fait bien longtemps que n'importe quel F2P à haut succès sur PC/consoles finit un jour par débouler sur mobile, et on ne sait pourtant jamais demander pourquoi Psyonix n'avait jamais tenté la chose avec son toujours ultra populaireNe vous posez plus la question car finalement, ça arrive (l'Alpha a même débuté sur Android en Océanie) à un petit détail près puisque, affublé du sous-titre, le titre est en fait une adaptation propre au support qui se jouera sur un plan 2D, avec des parties plus courtes, 4 joueurs maximum (ou du 1V1 si vous le souhaitez) mais qui n'oubliera pas son principe de parties classées et une certaine profondeur, notamment par la sacro-sainte mécanique de fly.En voici un premier teaser en attendant que ça arrive chez nous.