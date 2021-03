Fall Guys commence à montrer sa Saison 4

poursuit sa carrière en préparant sa Saison 4 qui s'annonce assez conséquente avec la promesse de 7 stages inédits pour autant d'épreuves, dont voici l'aperçu d'une d'entre elles (upgrade Twitter donc qualité moyenne) : une séquence spatiale avec du coup une gravité moindre, et forcément le level design qui s'adapte à ce nouveau type de gameplay.Pas encore de date donc en attendant, un rappel des derniers faits concernant la licence :- Le studio Mediatonic (et la licence) a été racheté par Epic Games.- Le jeu sortira cet été sur Switch et supports Xbox.