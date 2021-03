Elite Dangerous : Odyssey montre son gameplay coop en attendant l'arrivée de l'Alpha

était revenu faire le show durant les Game Awards de décembre dernier, malheureusement pour les fans accompagné d'un certain retard puisque les PCistes devront attendre jusqu'à la fin du printemps, tandis que les consoleux n'en verront pas la couleur avant la fin d'année. Notons d'ailleurs que seules des versions PS4 & One continuent d'être mentionnées mais gageons que deux autres machines un peu plus récentes viendront vite s'ajouter à la liste.Mais bref, le plus important en ce jour, c'est l'annonce d'une date précise pour la phase Alpha, le 29 mars donc, dont l'accès est réservé aux joueurs PC ayant précommandé l'édition Deluxe, ainsi on se doute à quelques élus « influenceurs » ou dans le même genre.Une nouvelle vidéo de gameplay vient justement nous montrer un exemple de ce que l'on trouvera dans cette version d'essai, plus précisément une mission raid avec trois « Commandants » aux capacités complémentaires pour palier aux différentes situations (assaut, infiltration, piratage…).