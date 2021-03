Demon Slayer : Giyu Tomioka au rapport

L'adaptation deadopte le même style de communication que les autres jeux de baston avec des révélations au compte-goutte, ici pour Giyu Tomioka, Pilier de l'Eau et donc cinquième combattant dévoilé pour un casting dont on ignore encore le nombre de représentants (et si un Character Pass de routine sera au programme pour les renforts).Signé CyberConnect2 pour le compte d'Aniplex, le titre devrait arriver cette année ou du moins au Japon, sur PC et en cross-gen coté PlayStation et Xbox.