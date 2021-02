Outriders s'offre une nouvelle présentation juste avant la grosse démo jouable

Nouvelle présentation pour, ce qui permet à People Can Fly de dresser les arguments de son TPS coop qui n'est pas un jeu à service (tout le contenu sera là, dès la sortie) et rappeler que les curieux seront libre de le découvrir dès demain par le biais d'une démo jouable qui proposera toutes les classes et l'intégralité du premier chapitre, soit environ 3h de jeu.On pourra créer plusieurs personnages si on souhaite tout fouiller et rien ne sera perdu puisque votre progression pourra être transférée vers la version finale attendu le 1er avril sur PC et en cross-gen sur supports PlayStation et Xbox.