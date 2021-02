Demon Slayer : un peu de gameplay pour Zenitsu Agatsuma et Inosuke Hashibira

Aniplex et CyberConnect2 nous en montre un peu plus sur l'adaptation deavec tout simplement deux vidéos de gameplay pour dresser quelques unes des capacités de Zenitsu Agatsuma et Inosuke Hashibira, ici dans le mode Versus, tandis qu'on se demande encore à quoi ressemblera exactement le mode Story.Le titre sortira dans le courant de l'année, au Japon du moins, sur PC et supports cross-gen PlayStation et Xbox.