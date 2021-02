Diablo II Resurrected est enfin officialisé

De l'insistante rumeur à l'officialisation, il n'y avait plus qu'un pas que Blizzard a enfin franchi :est une réalité et arrivera bien cette année sur la totalité des supports du moment (PC, PS5, SX, Switch, PS4, One), l'occasion de confirmer les différentes rumeurs et même plus :- Vicarious Visions aux commandes- Inclura le jeu de base et l'extension- 27 minutes de CG refaites- Tout nouveau moteur- Cross-play entre tous les supports (mais aussi cross-save)- Option switch entre le nouveau rendu et l'ancienEn voici le premier trailer, accompagné de quelques visuels.