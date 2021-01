Zen Studios annonce un nouveau Pinball FX pour 2021... avec un mode Battle Royale !

Considéré comme le roi du genre sur consoles depuis déjà un bon petit moment,annonce son retour cette année avec un nouvel épisode, le plus ambitieux à ce jour nous dit-on et qui va inclure, accrochez-vous bien : un mode Battle Royale !En attendant de découvrir ce que peut donner ce genre dans du flipper, apprenez également que ce nouvel épisode proposera :- Un mode carrière- Des modes de défi- Un système de clan- Des améliorations visuelles- Une grosse mise en avant du multi avec event, tournoi, ligues…- Ah, et aussi du contenu saisonnier car c'est la modeEt enfin, comme le veut la coutume avec cette licence, une masse de partenariats sera au programme pour proposer des tables inédites avec telle ou telle licence.