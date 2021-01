Sea of Thieves lancera son nouveau système de Saisons cette semaine

2021 sera l'année d'une nouvelle étape dans la carrière decomme l'avait déjà annoncé Rare, et les choses vont concrètement débuter ce jeudi 28 janvier « si tout va bien » avec donc l'ouverture promise d'un système désormais routinier dans les jeux à service : les Saisons.Inutile de tartiner pendant six paragraphes tant les choses sont simple à comprendre puisqu'à chaque « saison » (environ 3 mois pour chacune) sera proposé une jauge de progression en rapport avec votre niveau de renommée, qui vous permettra de débloquer des skins à chaque palier.(ainsi que des émoticônes et des pièces antiques à dépenser). Et comme partout ailleurs, nous aurons aussi à chaque fois un « Plunder Pass » qui lui sera payant, mais davantage garni en récompenses.