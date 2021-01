Un nouveau trailer pour Atomic Heart

Le fameux FPS russeavait déjà réussi à se faire remarquer de manière totalement indépendante par son ambiance façon, et trouve aujourd'hui de nouveaux projecteurs avec ce nouveau trailer en collaboration avec Nvidia pour bien indiquer la présence du Ray Tracing sur PC, mais aussi très probablement sur PlayStation 5 et Xbox Series où le titre est attendu pour on ne sait encore quand.Les développeurs ajoutent en passant que le titre proposera deux modes de difficulté pour contenter les nerveux qui veulent du challenge, et ceux qui voudront profiter du scénario et son univers bien particulier où l'on incarner l'agent P3, seul humain chargé d'enquêter dans une zone où les machines ont pris le pouvoir.