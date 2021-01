Un nouveau trailer pour The Medium

Deux semaines nous séparent du lancement de, le nouveau Bloober Team qui s'est de nouveau illustré durant le CES 2021, plus précisément durant la conférence NVIDIA pour vanter les capacité sur Ray-Tracing sous DX et de l'apport du DLSS.28 janvier donc, aussi bien sur PC que sur Xbox Series, disponible Day One dans le Game Pass ou pour 49,99€ pour ce quatrième titre des développeurs qui nous ont jusque là balancé du sympathique (), du surprenant () mais aussi du décevant ().