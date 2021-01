Dead Cells : le prochain DLC se dévoile

L'une des grandes réussites indés de la dernière génération poursuit sa carrière plus de deux ans après sa sortie : Motion Twin confirme l'arrivée d'un deuxième DLC payant pour, toujours au prix de 4,99€ et ajoutant deux niveaux avec le bestiaire qui va avec, un nouveau boss et bien entendu ce qu'il faut de matos.« Fatal Falls » sortira le 26 janvier et le développeur indique la mise en vente sur l'eShop Switch d'un bundle regroupant le jeu de base et les 2 DLC, prévenant que ce pack ne pourra être activé qu'à la date précitée.