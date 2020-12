Back 4 Blood : la grosse présentation de gameplay

Après s'être bien fait remarquer durant les Game Awards, particulièrement par ceux qui attendent depuis des années un L4D3,a fêté le lancement de son Alpha fermée avec une grosse présentation de gameplay pour bien comprendre où l'on met les pieds, donc dans la suite spirituelle attendue qui reposera sur le même principe : 4 joueurs doivent impérativement coopérer pour se rendre d'un point A à un point B en devant survivre face à des hordes de zombies et de spéciaux, aux apparitions aléatoires.Les retours de l'alpha permettent de comprendre que le jeu a encore besoin d'un certain équilibrage (ce qui est logique à cet état du développement) et on apprend que pour se différencier un peu de son modèle du même développeur, un système de perks sera mis en place sous forme de cartes à choisir en début de partie, proposées de manière aléatoire et donnant des bonus, mais aussi des malus.Reste la grande interrogation d'ici le lancement en juin prochain : mode Versus ou pas ?