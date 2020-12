The Callisto Protocol : trailer version ''longue''

revient nous faire un petit coucou nocturne avec un trailer « version légèrement plus longue » que celui diffusé durant les Game Awards, juste pour nous montrer ce qui arrive au pauvre prisonnier face à l'étrange bestiole, et à quel point le créateur Glen Schofield semble adorer faire des trucs dégueulasses avec les yeux (ceux qui ont joué àcomprendront).Un titre purement solo qui se fera longuement attendre jusqu'en 2022 sur PC et consoles, et si vous avez loupé la surprenante information, rappelons donc que le titre se situe dans le même univers que le Battle Royale(300 ans plus tard).