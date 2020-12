One Piece PW4 : le pack final arrive jeudi

Le suivi de(qui a dépassé le million de ventes on rappelle) s'achèvera le 17 décembre, date choisie par Bandai Namco pour livrer le troisième et dernier pack de personnages consacré ici à l'arc Wano, incluant Kinemon, Okiku et bien entendu Kozuki Oden.Ce dernier en profite pour accueillir son propre trailer que voici.