Scott Pilgrim : date de la Complete Edition

Dévoilé lors du deuxième Ubisoft Forward, la « Complete Edition » dea désormais une date de sortie et ce sera pour le 14 janvier 2021, uniquement en dématérialisé malheureusement, et ce sur PC, PS4, One, Switch et Stadia. Une réédition qui proposera donc le beat'em all ayant rencontré un certain succès critique à l'époque, et ses DLC.Notons que c'est ce même mois que sortira un autre jeu Ubisoft, à savoir le remake(21 janvier), uniquement sur PC, PS4 & One cette fois.