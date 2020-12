Captain Tsubasa va accueillir ses nouveaux joueurs

Bandai Namco avait prévenu que sonaurait droit à un Season Pass constitué de 9 nouveaux personnages et l'on apprend que les 3 premiers seront disponible ce jeudi avec donc Stefan Lévine (Attaquant), Ricardo Espadas (Gardien) et Singprasert Bunnaak (Défenseur), le tout accompagné d'une MAJ à télécharger dès demain, offrant gratuitement un nouvel épisode pour le mode Histoire, et un mode facile pour ceux qui ont du mal avec le mode Tsubasa.Rappelons que le titre a dépassé les demi-million de ventes, ce qui est loin d'être commun pour une adaptation signée Bandai Namco dès lors qu'on sort de l'habituel trio DBZ/Naruto/One Piece.