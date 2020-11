Atelier Ryza 2 : intro, gameplay et petit suivi

Koei Tecmo continue de donner des nouvelles de sonavec tout d'abord la scène d'introduction, accompagnée d'un peu de gameplay pour la version Switch (seconde vidéo, de 39:05 à 53:00) avant de passer aux informations concernant le suivi.- Amélioration du mode photo- Nouveaux défis pour la cuisine- Nouveau mode de difficulté- Amélioration du mode photo- Pack de musiques (anciens épisodes et autres titres Gust)S'ajouteront à cela diverses collaborations et il n'y a donc pas de DLC payants en vue… ou en tout cas pour l'instant car on sait que Koei Tecmo est un grand fan de packs de costumes.Cette suite sortira cette semaine au Japon (Switch, PS5, PS4) puis le 29 janvier chez nous, avec une version PC en renfort. L'édition PS5 ne sortira qu'en dématérialisé mais pourra être récupérée gratuitement pour les possesseurs du jeu PS4.