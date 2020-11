DiRT 5 se montre aussi sur PlayStation 5

On l'a eu sur Xbox Series S puis sur Xbox Series X et c'est donc tout naturellement que Codemasters allait lâcher une vidéo de présentation pour la version PlayStation 5 dequi comme les précités bénéficiera de l'option 120FPS (qui limitera néanmoins le rendu technique), des temps de chargement améliorés mais aussi pour le coup une exploitation des gâchettes adaptatives de la Dual Sense.Le jeu sortira en même temps que la PS5, donc le 19 novembre, mais les plus pressés peuvent se tourner vers la version PS4 dès demain, avec ensuite upgrade gratuite.