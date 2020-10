WRC 9 s'offre un trailer version New Gen

et quelque part l'upgrade dene seront pas les uniques représentants du genre automobile au lancement de la Next Gen puisque Nacon compte bien se faire un petit trou avec sonqui proposera pour l'occasion du 4K/60FPS, l'upgrade gratuite mais aussi l'exploitation de la Dual Sense, autant dans l'haptique en fonction des surfaces que les gâchettes qui proposeront davantage de résistance en fonction de l'état du bolide.En voici un trailer, avec donc sortie le 10 novembre sur SX et le 19 sur PS5.