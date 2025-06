Depuis l'époque de Dark Souls III, FromSoftware a boosté d'environ 60% son nombre d'employés

On l'a déjà vu à de nombreuses reprises mais une fois encore, pendant que ça taille dans les effectifs en occident, le Japon continue de grimper en puissance avec ici FromSoftware qui met à jour son nombre d'employés via leur site officiel.L'entreprise reine des Soulsborne cumule donc 456 employés à la date arrêtée du 31 mai 2025, en constante augmentation depuis plusieurs années, et même plus précisément environ 60 % de plus depuis l'époque de2017 : 283 employés2019 : 288 employés2020 : 316 employés2021 : 332 employés2022 : 349 employés2023 : 397 employés2024 : 423 employés2025 : 456 employésFromSoftware vient tout juste de sortir(2 millions de ventes en 1 jour, et un actuel bon maintien d'audience sur Steam) et prépareen exclusivité sur Switch 2. Dans les deux cas, des expériences essentiellement multi, et le secret est maintenu le ou les autres projets en attente.