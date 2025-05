[RUMEUR] Bientôt la mort de Codemasters ?

Electronic Arts pourrait bien rajouter un nouveau studio sur son Death Note (dont la place vient à manquer, à force) : selon l'insider extas1s, les discussions sont en cours pour une fermeture de Codemasters et une récupération de certains employés, transférés sur les franchisesetUn studio emblématique du média, proche des 40 ans d'ailleurs, racheté par EA il y a un peu plus de 4 ans pour mettre en avant la franchise, malheureusement sans le succès escompté et ce malgré de nombreuses choses allant dans le bon sens comme un prix plus doux que la moyenne et un suivi constant plutôt que de nouvelles éditions tous les ans (ou tous les 2 ans). Récemment, EA a jeté l'éponge en lâchant les droits de(récupéré par Nacon jusqu'en 2032) et Codemasters a subi dans la foulée une nouvelle vague de licenciements.