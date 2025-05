Blizzard : Nexon aurait remporté la mise pour exploiter les franchises Overwatch et StarCraft Blizzard : Nexon aurait remporté la mise pour exploiter les franchises Overwatch et StarCraft

A la table des négociations sud-coréennes, c'est Nexon qui aurait apparemment remporté la mise sur un partenariat copieux avec Blizzard, du moins selon les sources du site apparemment fiables du site MTN venant apporter des informations supplémentaires.



Donc pour l'heure, ce sera 2 jeux et ô surprise, à l'attention exclusif de l'univers mobile avec déjà un Overwatch à l'étrange nom de code « Overwatch 3 ». On peut au moins estimer que ce sera plus ou moins la même chose que les deux précédents, contrairement à StarCraft sur lequel on ne peut rien miser, surtout que lors des négociations, était apporté que l'exploitation des franchises pourrait être dans des styles et genres radicalement différents.



Dans tous les cas, chez Nexon, ça se frotte les mains après déjà le bon coup de The Finals et la bonne surprise Khazan : The First Berserker (un autre Soulsborne est d'ailleurs en préparation chez eux, par la même équipe).