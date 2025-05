Bungie prévient que Marathon ne sera pas équilibré pour les parties solo & duo

Histoire de ne pas faire de déçus lors du lancement le 23 septembre prochain (PC, PS5, XBS), Bungie préfère prévenir de suite via une mise à jour de sa FAQ quene disposera pas de mode solo, pas dans le sens campagne évidemment, mais plutôt par le fait que l'équilibrage sera exclusivement conçu pour la coopération à 3. Après rien ne vous empêche de tenter un truc en solo ou duo, mais ce sera à vos risques, en tout cas dans un premier temps.qui est d'ailleurs actuellement en Alpha sans NDA, permettant de recueillir déjà quelques retours de la communauté pour des avis assez mitigés. Dans la globalité et hors trolls inutiles, la plupart saluent les sensations de tirs et la direction artistique, mais nombreux se posent déjà des questions sur la meta même et la capacité du jeu à maintenir son intérêt sur la longueur vu la boucle de gameplay jugée pour l'heure assez simpliste (en plus d'autres choses pouvant néanmoins être corrigées, comme le gros manque de visibilité dans certaines situations).