L'autrice Gail Simone exprime ses regrets suite à l'annulation soudaine de Wonder Woman L'autrice Gail Simone exprime ses regrets suite à l'annulation soudaine de Wonder Woman

L'information est tombée hier soir, et bien brutalement : Warner Bros. Games (qui décidément ne prend plus aucun risque financier) a annulé le projet Wonder Woman en plus de faire fermer Monolith Productions.



La déception est grande, chez certains pour le studio lui-même, pour d'autres concernant le jeu, et Gail Simone fait souhaite aujourd'hui faire part publiquement de ses regrets. Considérée comme l'une des plus grande autrices de l'univers Wonder Woman en comics, elle fut engagée comme consultante pour cette ambitieuse adaptation, du moins selon ses mots : « Le jeu était magnifique et gigantesque. […] Chaque employé a donné le meilleur de lui-même. Je ne suis pas sûre d'avoir déjà travaillée avec une équipe aussi consciencieuse où chacun voulait que le produit final soit parfait. »



Gail Simone qui ajoute avoir accepté ce job pas uniquement pour la licence mais également parce qu'elle était fan de L'Ombre du Mordor et L'Ombre de la Guerre, deux titres notamment connus pour le « Nemesis System » où les ennemis IA pouvaient enregistrer votre comportement et agir en conséquence même lors d'une nouvelle rencontre dix heures plus tard. Un système mis au point par Monolith et breveté par la Warner, pour désormais aucune utilité et il faudra attendre longtemps pour qu'un tiers puisse un jour exploiter cette feature dans un autre jeu : le brevet prendra fin en 2036.