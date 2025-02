Avec 3 ans de retard, la version PC de GTA Online s'aligne enfin sur les éditions PS5 & XBS Avec 3 ans de retard, la version PC de GTA Online s'aligne enfin sur les éditions PS5 & XBS

D'autres se ferait démolir verbalement pour moins que ça, mais avec Rockstar, non content de livrer ses jeux sur PC avec du retard par rapport aux consoles, ça se permet de ne pas appliquer non plus la parité.



C'est ainsi qu'avec 3 ANS DE RETARD, GTA Online version PC accueille enfin l'upgrade graphique appliquée depuis 2022 pour les montures PlayStation 5 et Xbox Series, des temps de chargement réduits via SSD ainsi que les mises à jour concernant les défis photos et le nouvel atelier, sans oublier (c'est limite le plus important pour les actionnaires) la compatibilité avec l'abonnement GTA+.



Les choses n'ont au moins pas été faite à moitié vu que l'upgrade en profite pour ajouter (sans avoir besoin de mods) la compatibilité avec écran ultra-large et les diverses technologies à la mode dont le FSR3 et le DLSS 3.



Nul doute que les dataminer en profiteront pour fouiner chaque parcelle du code pour tenter de déceler un indice sur la date de la bande-annonce 2 de GTA VI (on s'accroche à ce qu'on peut).