Jeff Grubb : après 2 ans de silence, Fairgame$ aurait été reporté en interne pour 2026

Il y a bientôt 2 ans, PlayStation faisait par de ses grandes intentions dans le domaine du jeu à service avec un PlayStation Showcase fourni en annonces du genre. Depuis, par la mise à mort deet l'inoubliable affaire, les « intentions » ne doivent plus vraiment être les mêmes sans pour autant être enterrées.Et si l'on revient sur le sujet, c'est juste pour indiquer que selon les sources de Jeff Grubb, le manque de nouvelles autour deest lié à un récent report : PlayStation comptait le sortir cette année, mais a été repoussé en interne pour 2026 (si tout se passe bien). Même situation que pour lede Bungie, bien que nous étions prévenus depuis quelques mois via Jason Schreier par « le manque d'optimisme » des développeurs pour un lancement en 2025 pourtant souhaité par Sony.Pour rappel tout de même,, c'est la première production du studio Haven de Jade Raymond, se présentant comme une sorte de(en gros du braquage en coop, mais plus futuriste).