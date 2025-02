Après Donnie Yen, Simu Liu relance le projet d'une adaptation ciné de Sleeping Dogs Après Donnie Yen, Simu Liu relance le projet d'une adaptation ciné de Sleeping Dogs

Il devrait finalement y avoir un film Sleeping Dogs si du moins tout se passe bien, et cela peut surprendre quelques semaines après l'annonce de son annulation par Donnie Yen. Et l'explication est simple : le chantier a cette fois été repris par Simu Liu (acteur principal de Shang-Chi).



Vivement intéressé par le projet depuis 3 ans, l'homme a déclaré être en collaboration avec Square Enix pour parvenir à mettre la franchise sur grand écran et passera par la boîte Story Kitchen (encore eux) pour assurer un bon lien avec les porte-feuilles de Hollywood. Qui sait d'ailleurs si un succès notable de l'opération ne mènera pas l'éditeur à envisager une suite pour ce remarqué GTA-like, déjà vieux de 13 ans.