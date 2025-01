[RUMEUR] Assassin's Creed Mirage referait encore parler de lui avec un DLC ou une extension [RUMEUR] Assassin's Creed Mirage referait encore parler de lui avec un DLC ou une extension

Nos confrères du site Les Echoes viennent nous rapporter une information inattendue : Assassin's Creed Mirage, parti de base d'un simple DLC avant de devenir une expérience autonome et prétendument complète (c'est à dire sans Season Pass ou extensions), devrait prochainement bénéficier… d'un DLC. Oui, alors même que nous allons aborder dans quelques semaines le nouveau chapitre Assassin's Creed Shadows.



Selon les sources des Echoes, il s'agirait d'un deal soudain entre Ubisoft et le groupe saoudien Savvy qui prendrait en charge le financement complet de ce DLC/extension, dont la signature a été effectuée il y a peu lors de la visite d'État d'Emmanuel Macron en Arabie Saoudite, suivi par une cinquantaine de chefs d'entreprise dont Yves Guillemot.



A voir quelle forme cela prendra, et on rappelle qu'à en croire certaines rumeurs, Assassin's Creed Mirage devrait de toute façon refaire un peu l'actu par l'arrivée d'une version Switch 2.