Pocketpair : de Palworld à l'édition du prochain projet de la team Tales of Kenzera

Fort du succès continue de Palworld et son association avec Sony Music pour développer la franchise au-delà du jeu vidéo, Pocketpair tend la main vers ceux qui cherchent des projecteurs en tentant le pari risqué de l'édition de petits projets indépendants.



Et le premier est déjà trouvé, même si encore sans nom : le prochain jeu de Surgent Studios, l'équipe derrière Tales of Kenzera, et ce sera un petit jeu d'horreur dont la sortie est attendue pour la fin d'année. Précisons tout de même que ce titre n'aura aucun rapport avec Project Uso, une expérience dans le même univers que Tales of Kenzera (mais chronologiquement bien avant) avec toujours de l'action mais une grande mise en avant de la narration avec tout ce qu'il faut de choix multiples.