Le VS local sur toutes les maps de Dragon Ball : Sparking Zero était possible (la preuve)

On commence à prendre l'habitude de jouer à des pseudos-bêtas pour la plupart des jeux avant que les développeurs n'améliorent l'expérience au fil du temps, et une fois de plus, c'est avec un certain sourire que l'on découvre que FINALEMENT il était parfaitement possible d'offrir tous les stages en VS local de Dragon Ball : Sparking Zero… puisque ce sera le cas dès demain via une nouvelle MAJ.



Cette dernière permettra également de passer les introductions pré-combat (si les deux joueurs valident) et de masquer son équipe en lobby. Nous y trouvera également le retour de la fonction « High-Speed ​​Dragon Dash » ainsi qu'un large rééquilibrage sur divers points réclamés par la communauté, à un petit détail près : toujours rien concernant les punitions pour ceux qui fuient l'affrontement en cours.



Rappelons que le titre aura droit à une vingtaine de personnages via un Season Pass découpé en 3 packs : un sur le thème de Super Hero (dont Gamma 1 & 2), un de Daima (dont Vegeta Mini et Glorio) et un dernier dont on ne sait encore rien.