[RUMEUR] South of Midnight sortirait en mars 2025

Xbox semble plutôt bien gérer son planning dernièrement, et alors que la période actuelle tourne autour de(entre autres) pendant que Obsidian prépare le lancement deen février, l'insider eXtas1s déclare quearrive en fin de chantier, et la sortie serait prévue pour mars 2025.L'officialisation devrait selon ses sources avoir lieu durant le show des Game Awards, tout naturellement accompagné d'une bande-annonce toute fraîche. On vous remet celle de juin en attendant.