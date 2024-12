CyberConnect2 confirme Demon Slayer 2 CyberConnect2 confirme Demon Slayer 2

L'insider « MbKKssTBhz5 » avait éventé l'information au printemps dernier mais il aura tout de même fallu attendre début décembre pour voir l'officialisation de Demon Slayer : The Hinokami Chronicles 2, toujours développé par CyberConnect2 avec ses nouveaux personnages, de nouvelles mécaniques de combat (notamment les attaques synchro) et un scénario qui reprendra là où le premier épisode s'est terminé, pour couvrir jusqu'à la Saison 4 de l'anime.



Ce sera tout pour le moment et en attendant les premiers visuels, sachez qu'une démo jouable sera proposée sur les stands du Jump Festa (21/22 décembre), preuve de la bonne avancée du projet.