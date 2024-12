Report de dernière minute pour Commandos : Origins

Il n'y aura pas de shadow-drop dedans les jours à venir, Claymore Game Studios devant se résoudre à un report pour mars 2025 (PC, PS5, XBS, Game Pass), et ce afin de tenter de répondre à quelques demandes faites par la communauté suite à la mise en ligne de la démo jouable (proposant pour rappel une mission prologue qui ne sera pas dans le jeu complet).En l'espace de quelques semaines, l'équipe tentera donc d'améliorer le HUD, les réactions ennemies ou encore proposer des approches non létales, sans oublier un peu d'optimisation. On voit déjà arriver les correctifs au-delà du lancement mais nous sommes habitués...