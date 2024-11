Game Pass : les prochains jeux du service Game Pass : les prochains jeux du service

Le Game Pass s'offre une belle deuxième quinzaine de novembre avec deux têtes d'affiche qui vont faire du bien au service : Flight Simulator 2024 aujourd'hui même et STALKER 2 dès demain 17h00 tapantes.



Le MetroidVania Nine Sols se posera lui le 26 novembre, précédé de Aliens Dark Descend le 27. Notons en outre que les abonnés au Game Pass classique s'offriront un accès dès demain à Little Kitty, Big City et PlateUp !.



Enfin, pour marquer la sortie cette semaine de la version Xbox Series de Genshin Impact, les abonnés Ultimate se verront proposer un pack d'objets incluant notamment 100.000 piécettes.